Глазуновка обошлась без убийств в 2022 году

Местная полиция отчиталась о результатах оперативно-служебной деятельности.

В 2022 году на территории Глазуновского района Орловской области было зарегистрировано 81 преступление, в том числе 17 тяжких и особо тяжких. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Глазуновскому району. Уточним, что всего было зарегистрировано четыре особо тяжких и 13 тяжких преступлений. Из них было раскрыто 13. Анализ структуры преступности показывает, что количество преступлений против личности на указанной территории по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 7,1 процента.

«Убийств за истекший период на территории обслуживания не совершено, — отмечено в докладе. — На 17,1 процента меньше совершено преступлений против собственности, всего их зарегистрировано 34. Фактов разбоев, грабежей, угона транспортных средств за истекший период на территории района не совершено».

При этом увеличилось число зарегистрированных краж — с 18 в 2021 году до 22 в 2022-м. Раскрываемость данной категории преступлений составила 71,4 процента. С использованием информационно-телекоммуникационных технологий было совершено на 8,3 процента больше преступлений, чем годом ранее. Раскрыть удалось пять таких преступлений. Также было зарегистрировано 10 преступлений экономической направленности. При этом коррупционные преступления в 2022 году сотрудниками ОМВД не выявлялись. В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркотических веществ было выявлено семь преступлений.

«На территории поселка Глазуновка совершено 39 преступлений, в сельской местности совершено 42 преступления, — сообщается в отчете. — Динамика преступлений, совершаемых в общественных местах, характеризуется уменьшением числа зарегистрированных преступлений на 29,4 процента. За истекший период совершено 12 преступлений, в том числе 10 на улицах. Вместе с тем, стоит учитывать, что ряд данных преступлений является управлением в состоянии алкогольного опьянения. Организованной преступной группой за истекший период преступлений не совершено. Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено 12 преступлений. Группой лиц совершено семь преступлений, несовершеннолетними – два».

ИА «Орелград»