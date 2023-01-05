Курьер наркобанды получил четыре года колонии в Орле

Молодой человек был задержан еще в феврале на станции «Орел».

Вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному Железнодорожным районным судом города Орла. Оно было возбуждено в отношении местного ранее не судимого жителя. Из материалов дела следует, что молодой человек работал грузчиком у одного из орловских ИП. Вероятно, заработок его был невелик, поэтому он решил найти себе приработок. Дополнительную работу орловец искал при помощи интернета. В одном из мессенджеров он наткнулся на объявление о том, что некоему магазину в Орле требуются курьеры.

Молодой человек, кстати, студент 3-го курса, связался с подателем объявления и узнал от него, что развозить придется наркотики. Схема сбыта хорошо известна правоохранителям. Курьеру сообщают место расположения тайник с оптовой партией наркотика. Он должен забрать его оттуда, расфасовать, а затем по указанию «диспетчера» закладывать в тайники по всему городу мелкие партии наркотика для продажи розничным клиентам.

Суть бизнеса не смутила студента, и он приступил к работе. Правда, долго проработать ему не удалось. Курьера задержали в феврале этого года. Согласно материалам следствия, изначально у него было с собой 26 свертков с наркотиками общей массой не менее 16,96 гр. Часть из них он успел заложить в тайники, сделав не менее 8 закладок наркотического средства общей массой не менее 5,51 гр. Затем он был задержан сотрудниками ОКОН ЛО МВД России и доставлен ими в линейный отдел на станции «Орел» для проведения его личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при нем.

В ходе личного досмотра в левом боковом кармане куртки у него были обнаружены и изъяты 7 свертков с веществом белого цвета, содержащим в своем составе наркотическое средство мефедрон. В кармане кофты, надетой на нем, были обнаружены и изъяты еще 10 свертков с веществом белого цвета. Общая масса изъятого у него в ходе личного досмотра наркотика составила 10,99 грамма, то есть это была крупная партия. Студент вину признал и был осужден по части 4 статьи 228.1 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»