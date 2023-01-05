Осужден орловец, нашедший наркотик в мусоре

Молодого человека признали виновным в незаконно приобретении наркотика в крупном размере.

Ливенским районным судом Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Подробности сообщила пресс-служба районного суда. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции в конце июля 2022 года. В ходе осмотра места неназванного происшествия в доме гражданина был обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим веществом массой не менее 1,63 грамма, что по закону является крупным размером.

Мужчина не стал отпираться и рассказал оперативникам, где, когда и как раздобыл наркотик. Выяснилось, что за трое суток до задержания он решил приобрести наркотик для собственного потребления. Молодой человек при помощи своего мобильника сумел найти в Сети некий «интернет-магазин», в котором заказал для себя порцию «зелья». Затем он перевел неустановленному следствием лица денежные средства в счет оплаты покупки.

После этого подсудимый получил от продавца смс-сообщение о месте нахождения тайника, в котором было спрятано наркотическое средство. Закладка была сделана неизвестным распространителем на территории города Ливны. Примечательно, что подсудимый отправился на его поиски средь бела дня. Как следует из материалов дела, тайник он нашел около 16 часов дня – сверток находился под строительным мусором.

«Найденное наркотическое вещество хранил в сумке от ноутбука в помещении по месту своего жительства, обеспечивая, таким образом, сохранность незаконно приобретенного им наркотического средства, — следует из информации Ливенского районного суда. — Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, установив ему испытательный срок 3 года, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление».

ИА «Орелград»