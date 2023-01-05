Причины младенческой смертности названы в Орле

Уровень смертности детей в раннем возрасте в регионе не снижается.

В Орловской области показатель младенческой смертности за 2020-2022 годы не имеет устойчивой тенденции к снижению. Так, в 2018 году он составлял 5,1 смерти на каждую тысячу родившихся детей, в 2019 году – 5,2 таких случая, в 2020 году – 5,4, в 2021 году – 6,7. За 9 месяцев 2022 года, по предварительным оперативным данным медицинских организаций Орловской области, показатель составляет 6,4 случая на 1000 родившихся живыми. Такие данные приведены в паспорте региональной программы скрининга.

Поясним, что показатель перинатальной смертности рассчитывается на 1000 родившихся живыми и мертвыми. Показатель неонатальной, ранней неонатальной и младенческой смертности рассчитывается на 1000 родившихся живыми. За 9 месяцев 2022 года в Орловской области умерло 25 младенцев в возрасте до одного года. За весь 2021 год умерло 36 новорожденных. В структуре младенческой смертности в течение 2018-2022 годах на 1-м месте находились болезни перинатального периода, на 2-3-м местах – врожденные аномалии.

«В структуре младенческой смертности от врожденных пороков развития большинство детей (до 72 процентов) умерли с множественными пороками развития, — говорится в паспорте региональной программы. — 20 процентов детей имели сочетанные пороки развития сердечно-сосудистой системы, 8 процентов — прочие (врожденные пороки развития центральной нервной системы, мочеполовой системы и др.). Внутриутробно пороки развития были выявлены в 64 процентах случаев, из которых были отказы от прерывания, беременность многоплодная со вторым здоровым плодом. Оперативное лечение получили 27 процентов детей в федеральных клиниках и БУЗ Орловской области «НКМЦ им. Круглой».

ИА «Орелград»