Аферист продал орловцу мифический трактор

Житель Орловской области стал жертвой обмана со стороны группы мошенников.

В Орле вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному ранее Железнодорожным районным судом. Перед ним по обвинению в мошенничестве предстал ранее неоднократно судимый гражданин, житель Владимирской области, официально не трудоустроенный, но неофициально работающий вальщиком леса. Ранее мужчину несколько раз судили за преступления в сфере незаконного наркооборота. Его общий «стаж» лишения свободы превышает 10 лет.

На этот раз мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Следствие установило, что подсудимый действовал в составе группы, в которую входило еще три человека. Но уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства. Впрочем, главарем этой шайки был наш подсудимый.

По версии следствия, он разместил в интернете объявление о продаже трактора марки «Т-25», указав сумму 120 тысяч рублей. Из них 105 тысяч рублей составляла стоимость трактора, а 15 тысяч аферист просил за доставку. Подельники помогали мошеннику обманывать потенциальных покупателей, причем роли были распределены. Так, при звонках по телефону один из них представлялся выдуманными именами и отвечал на возникающие у покупателей вопросы, касающиеся нюансов приобретения трактора.

Задачей другого подельника был поиск сторонних лиц, которые за денежное вознаграждение должны были оформить на свое имя банковские карты, а затем передать их злоумышленникам. С помощью этих карт шайка планировала обналичивать деньги, полученные у доверчивых клиентов. «Схема» работала до определенного времени. Мошенник получил карту от одной из жительниц Ярославской области, а затем на него вышла жительница Орловской области, желавшая купить трактор. Стороны завязали активную переписку при помощи мессенджера, обговаривая детали сделки.

На этом этапе мошенники начали требовать от покупателя предоплату. В общей сложности им удалось выманить у покупателя 45 тысяч рублей. Оставшуюся сумму орловчанка перечислять отказалась, заявив, что отдаст деньги только после того, как ей доставят трактор. Не дождавшись покупки, она обратилась в полицию. Глава шайки аферистов с учетом криминального прошлого получил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Других аферистов также ожидает суд.

ИА «Орелград»