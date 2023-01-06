Изумленного законами охотника осудили под Орлом

6.1.2023 | 10:07 Закон и порядок, Новости

Мужчина полагал, что может хранить в своем доме любые боеприпасы.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Последнего обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (умышленное тяжкое преступление против общественной безопасности). Из материалов дела следует, что домой к подсудимому нагрянули сотрудники полиции. Они проводили оперативное мероприятие по обследованию помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

В результате в надворной постройке у дома мужчины на полке стеллажа полицейские обнаружили «взрывчатые вещества метательного действия». Поясним, что это был бездымный одноосновный цилиндрический одноканальный графитованный порох промышленного изготовления. Данное вещество, согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России, как раз и представляет собой взрывчатое вещество метательного действия массой 131,2 грамма.

Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии не признал. Он рассказал суду, что полиция действительно нашла у него в сарае полимерный пакет, в котором хранился порох. Этот порох он, с его слов, еще в 2016 году извлек из патронов времен Великой Отечественной войны, которые случайно нашел в лесу. Он полагал, что являясь охотником и имея соответствующее разрешение, был вправе использовать найденный порох, в том числе, для снаряжения охотничьих патронов. А если бы он знал, что хранение пороха запрещено законом, то бы выдал его сотрудникам полиции добровольно.

Суд, выслушав подсудимого и свидетелей, исследовав материалы дела, счел вину подсудимого доказанной. Порох охотник хранил незаконно. Мужчина получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 5000 рублей. Ему запретили в течение испытательного срока, который составит полтора года, менять постоянное место жительства без уведомления специализированного надзорного органа.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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