Под Орлом алиментщик обворовал ребенка

Злоумышленника вычислили по его покупкам в алкомаркете.

В Орловской области вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Болховский районный суд в отношении местного жителя. Отметим, что подсудимый ранее уже был судим, причем получил довольно строгое наказание в исправительных работам сроком на 8 месяцев за злостное уклонение от уплаты алиментов. Более того, он уклонялся и от исполнения назначенного ему наказания. Поэтому суд не так давно заменил ему исправительные работы на лишение свободы сроком на 2 месяца 20 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Однако эти меры, судя по всему, мужчину так и не исправили. Новое уголовное дело на него было возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета). Было установлено, что гражданин в дневное время нашел во дворе одного из домов чужую банковскую карту. В подобном случае о находки следует немедленно сообщить в банк или полицию. Вместо этого болховчанин отправился в настоящее турне по местным алкомаркетам. В торговых точках он приобретал алкоголь, расплачиваясь чужой картой.

Закончилось турне покупкой бутылки водки в сетевом алкомаркете. После этого, со слов подсудимого, его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, поскольку он был нетрезв. Утром ему «предъявили карту». Он пояснил сотрудникам полиции, что нашел карту и хотел получить за нее вознаграждение. После того, как ему разъяснили, что он совершил кражу, мужчина решил написать явку с повинной. Отметим, что потерпевшей по данному делу проходила несовершеннолетняя девочка, которой мама специально открыла банковскую карту, чтобы та могла покупать себе продукты в буфете.

Девочка случайно обронила карту на улице. Интересно, что о ее пропаже и хищении денег мама и сама девочка узнали только от сотрудников полиции. Девочка думала, что карта лежит у нее в рюкзаке, а мама не стала это проверять. Как бы то ни было, подсудимый был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»