Под Орлом крупно оштрафовали бывшего директора хлебозавода

Коммерсант опоздал с предоставлением документов арбитражному управляющему.

Арбитражный суд Орловской области провел заседание по заявлению Мценской межрайонной прокуратуры к директору общества с ограниченной ответственностью «Мценский хлебокомбинат» о привлечении его к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ. Прокурор просил наказать коммерсанта штрафом в размере 40 тысяч рублей. В обоснование заявленных требований он сослался на то, что директор не исполнил обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации компании-должника конкурсному управляющему.

Ранее Мценской межрайонной прокуратурой была проведена проверка по обращению конкурсного управляющего о нарушениях требований законодательства о банкротстве. Дело в том, что в сентябре 2022 года решением Арбитражного суда Орловской области ООО «Залегощенский хлебозавод» признано несостоятельным, в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Спустя десять дней конкурсный управляющий направил запрос на Мценский хлебокомбинат о предоставлении документов, подтверждающих факты взаимоотношений и товарооборота между этим предприятием и Залегощенским хлебозаводом. Запрошены были, в том числе, копии договоров, актов выполненных работ, актов приема-передачи, накладных, счетов на оплату, актов сверки и т.д.

Запрос был получен адресатом, но ответ конкурсному управляющему в установленный законом семидневный срок не был направлен. Директора пригласили на беседу в прокуратуру, где тот объяснил непредставление документов в срок «загруженностью на работе и большим объемом предоставления документов». Тем не менее, было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Арбитражный суд, оценив допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, решил привлечь директора хлебокомбината к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»