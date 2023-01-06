Под Орлом в лобовом столкновении авто погибли двое

Авария произошла 6 января около 9:40.

«Тойота Камри» и ВАЗ-2107 столкнулись на 10 километре трассы «Орел — Знаменское». В результате двое человек погибли, один получил травмы, сообщили в УМВД России по Орловской области. Обстоятельства выясняют сотрудники автоинспекции.

Канал «Первый областной» уточняет, что столкновение было лобовое. Водитель «Камри» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Погибли два пассажира отечественной легковушки. Пострадавший водитель ВАЗа в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

ИА «Орелград»