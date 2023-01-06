У орловчанки по суду отняли материнский капитал

Женщина нарушила условия предоставления меры господдержки.

Решение по гражданскому делу вынес Верховский районный суд Орловской области. Иск подал местный прокурор в интересах несовершеннолетнего местного жителя. Примечательно, что ответчицей по данному делу проходила мама этого малыша. Речь шла о взыскании неосновательно израсходованных средств материнского (семейного) капитала в размере 483,8 тысячи рублей. Деньги прокурор просил взыскать в пользу распорядителя указанных средств – Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.

В обоснование заявленных требований было указано, что ранее прокуратура проверила расходования средств. Было установлено, что ответчице в связи с рождением первого ребенка был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Затем она заключила договор займа с кредитным потребительским кооперативом. КПК предоставил ей кредит в размере 485 тысяч рублей под 17 процентов годовых на строительство частного дома.

Далее женщина, получив участок под застройку и необходимое разрешение, обратилась с заявлением в ГУ-ОПФ РФ о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по вышеуказанному договору займа. Ей это было разрешено, средства маткапитала были перечислены КПК в счет уплаты долга. Словом, на бумаге все казалось чуть ли не идеальным.

Однако прокурорская проверка показала, что индивидуальный жилой дом, для строительства которого был взят кредит, так и не был построен. Более того, его строительство даже не начиналось. Проследив движение денег, прокуратура установила, что средства маткапитала ушли на ремонт другого жилья ответчицы, а также на покупку мебели и бытовой техники. Тем самым, как посчитало надзорное ведомство, средства маткапитала были потрачены неосновательно, «целей улучшения жилищных условий семьи не достигли». При этом произошло «незаконное обогащение ответчицы за счет средств федерального бюджета».

К слову, женщина признала исковые требования в полном объеме и в судебном заседании не оспаривала тот факт, что полученные ею средства материнского капитала были потрачены не на строительство жилого дома, а на ремонт другой квартиры и покупки. Суд признал факт нецелевого расходования бюджетных средств и обязал женщину вернуть государству средства маткапитала.

ИА «Орелград»