В Орле за год не нашли нарушителей в сфере ГО и ЧС

Стали известны результаты надзора в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области подготовил любопытный обзорный документ. В нем приведены данные об итогах государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сообщается, что на 2022 год был утвержден перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяется риск-ориентированный подход.

В него было включено 949 объектов, из которых 919 – это юрлица и индивидуальные предприниматели. Оставшиеся 30 – это органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. При этом проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2022 год не планировались. В документе представлен детальный анализ планирования и осуществления надзорной деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сообщается, что плановые проверки не проводятся с 1 марта 2022 года. В целом на 2022 год в департаменте было запланировано проведение 108 проверок, из них были проведены только 16. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации из ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» были исключены 92 плановых проверки. Также отмечается, что в 2022 году внеплановые проверки по согласованию с органами прокуратуры не проводились. По результатам проведенных плановых проверок нарушений законодательства в указанной сфере выявлено не было, протоколы об административных правонарушениях не составлялись, соответственно и в мировые суды материалы об административных правонарушениях на рассмотрение не направлялись.

ИА «Орелград»