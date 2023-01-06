Во что выльется модернизация системы водоснабжения Орла

Свой расчет представили эксперты из Санкт-Петербурга.

Как уже рассказывал «Орелград», актуализирована схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Орел» до 2032 года. Она была разработана обществом с ограниченной ответственностью «Невская Энергетика» на основании муниципального контракта, заключенного с управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Основой для разработки и реализации подобных схем является Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении.

Город Орел снабжается водой от 87 водозаборных артезианских скважин, которые рассредоточены на семи водозаборных узлах. Для доставки потребителю добытой питьевой воды используется 19 насосных станций. Проблемой является то, что общее количество сетей водоснабжения со 100-процентным износом составляет 303,3 км при общей протяженности 621,1 км. Из-за высокой степени износа на сетях водопровода возникают технологические повреждения и это, как следствие, приводит к прекращению подачи воды потребителям и временному ухудшению ее качества.

В связи с этим разработчики выдвинули свои предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения. При этом были учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты водозаборных сооружений. В результате общая стоимость реализации мероприятий схемы водоснабжения города Орла на 2036 год (в прогнозных ценах, без НДС) по оценкам экспертов составила 1,121 миллиарда рублей.

Из них 80,96 миллиона требуется на создание резерва пропускной способности сетей централизованной системы холодного водоснабжения, 207,25 миллиона – на подключение (технологическое присоединение) перспективных потребителей. Еще в 710,41 миллиона рублей обойдутся мероприятия по повышению качества и надежности холодного водоснабжения, 20,8 миллиона рублей – на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На мероприятия по повышению энергетической эффективности водоканала и энергосбережения необходимо 66,01 миллиона рублей.

«Реализация предложенных в схеме водоснабжения мероприятий обеспечит город питьевой водой с учетом возрастающих требований к ее качеству в достаточном количестве и доведет систему водоснабжения города до современного технического уровня, даст возможность продолжить развитие жилищного строительства в городе, а также обеспечит экологическую безопасность города», — считают авторы работы.

ИА «Орелград»