Кромские чиновники выделят 300 тысяч на бизнес

Программа поддержки предпринимательства принята под Орлом.

Администрация Кромского района Орловской области утвердила муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», рассчитанную на три года. Общий объем ее финансирования составит 300 тысяч рублей. Впрочем, небольшая, даже по меркам района, сумма не должна смущать. Приоритет будет сделан на снижении уровня давления на бизнес и ликвидации так называемых административных барьеров.

«Одной из приоритетных задач органов местного самоуправления муниципального образования Кромской район Орловской области является улучшение благоустройства и повышение благосостояния граждан, — говорится в паспорте программы. — Для достижения этих целей решается множество задач, в том числе и повышение деловой активности жителей, улучшение бизнес — климата, развитие малого и среднего предпринимательства».

Индикаторами же создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кромском районе «являются тенденции роста численности людей, занятых в сфере предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, объемы выпуска продукции, повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов». По данным статистики, в районе по состоянию на 1 января 2022 года насчитывалось 54 малых и средних предприятия, 365 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 5700 личных подсобных хозяйств, а также 284 самозанятых.

«Малый и средний бизнес обеспечивает работой около 2100 человек или 40 процентов от общей численности работников всех предприятий и организаций и занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, — говорится в паспорте программы. — Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения в 2021 году составило 35 единиц и увеличилось по сравнению с 2018 годом на 13,6 единицы в основном за счет введения на территории Орловской области специального налогового режима – «Налог на профессиональный доход».

Отмечается, что малые и средние предприятия работают практически во всех отраслях экономики. Большая часть из них представлены в торговли – 188 единиц, или 44,8 процента. Общий объем производства товаров, работ и услуг, произведенных местными предприятиями малого и среднего бизнеса, постоянно растет примерно на 5-7 процентов ежегодно. За 2021 год он составил 3,2 миллиарда рублей, за 11 месяцев 2022 года – 3,168 миллиарда.

ИА «Орелград»