Орловчанку обвинили в краже денег у покойного

Необычное уголовное дело рассмотрел суд в Орловской области.

Уголовное дело о краже чужого имущества рассмотрел Глазуновский районный суд Орловской области. Перед ним предстала местная жительница. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета). В данном случае примечательными были обстоятельства совершения кражи. Из материалов дела следует, что на руках у женщины оказалась банковская карта умершего человека.

На тот момент она еще не была закрыта. При этом женщина достоверно знала, что со дня на день на карту должна поступить пенсия. Подсудимая решила воспользоваться этим. С чужой картой она пришла к банкомату и обналичила лежавшие на счету деньги. Потерпевшей по делу была признана родственница умершего владельца банковской карты. Кстати, похищенная сумма не была крупной – около 14 тысяч рублей.

В судебном заседании были оглашены показания подсудимой и заслушаны свидетели. Выяснилось, что подсудимая при жизни навещала покойного и помогала ему по хозяйству, так как он сильно болел. Раньше они несколько лет жили вместе. Женщина покупала ему все необходимое, в том числе продукты питания и бытовые принадлежности, оплачивала коммунальные платежи. Причем использовала для этого и свои собственные деньги.

Она рассказала следователю, что мужчина попал в больницу, так как состояние его здоровья заметно ухудшилось. Перед этим он сам отдал ей свою карту. Затем мужчина умер, а у женщины не осталось средств к существованию. Она решила снять деньги с карты покойного, чтобы продержаться до собственной пенсии. Несмотря на все это, на нее завели уголовное дело и довели до суда, причем деяние квалифицировали как тяжкое преступление. К счастью, суд во всем разобрался и изменил вмененную следствием квалификацию с категории тяжкого преступления на преступление средней тяжести. Это, по сути, спасло пенсионерку от заключения. Ей назначили наказание в виде уголовного штрафа.

ИА «Орелград»