Орловец ограбил собутыльника в отместку за оскорбление

Мужчина посчитал, что приятель оскорбил его супругу.

Уголовное дело о грабеже, продиктованном необычной причиной, было рассмотрено Верховским районным судом Орловской области. По нему был вынесен обвинительный приговор, который на днях вступил в законную силу. В преступлении был обвинен сотрудник местного агропредприятия, который ранее уже дважды был судим, причем оба раза за повторную пьяную езду. Однако на третий раз его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Было установлено, что подсудимый в тот день пришел в гости к своему знакомому. Вместе они распивали спиртные напитки. В девятом часу вечера собутыльники поссорились. Гость оказался сильнее и отобрал у хозяина квартиры дорогостоящий смартфон. Для убедительности он дважды ударил гостеприимного хозяина кулаком по лицу. После этого гость покинул чужую квартиру и унес при этом с собой чужой мобильник. Потерпевший же, придя в себя, обратился за помощью в полицию.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал частично. Он не отрицал того факта, что нанес два удара своей жертве. Но рассказал, что отобрал смартфон у собутыльника якобы не с корыстной целью, а чтобы последний принес извинения его супруге. С его слов выходило, что он показал приятелю фотографию своей жены, а тот высказал в ее адрес оскорбительные слова. Мол, преступником двигало желание наказать и воспитать собутыльника.

Подсудимый также заявил, что совершению преступления способствовало состояние опьянения, поскольку в трезвом состоянии он не допустил бы подобного. В содеянном он раскаялся и в судебном заседании принес потерпевшему свои извинения. Но этого оказалось мало. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в размере 8000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»