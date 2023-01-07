Орловец, у которого нашли 1,4 кг каннабиса, отделался «условкой»

Вступил в силу приговор по делу о хранении крупной партии наркотика.

В Орловской области вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Малоархангельским районным судом. Перед ним предстал местный житель, пенсионер и инвалид, который раньше судимостей нее имел. Следственные органы обвинили его в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

Как следует из материалов дела, мужчина нашел куст дикорастущего наркотического растения — конопли. Он знал о свойствах данного растения, а потому решил изготовить из него наркотик. Как позже пенсионер пояснил следователю, марихуану он собирался изготовить исключительно для личного потребления, но не для сбыта. Реализуя свой план, он собрал урожай, принес растение домой и изготовил из него каннабис массой не менее 1416,6 грамма.

Следствию он пояснил, что наркотикосодержащим растением какое-то время был буквально завален его сарай. Затем мужчина расфасовал наркотик по стеклянным банкам. Это его и подвело. Полиция задержала другого местного жителя, у которого при себе была найдена и изъята марихуана массой 42,7 грамма. Задержанный рассказал, что этот наркотик он украл из сарая своего знакомого – незаметно от хозяина дома он стянул «горсть каннабиса» из двухлитровой стеклянной банки.

После этого сотрудники полиции явились с визитом в указанный дом и обнаружили там крупную партию наркотика. Владелец отпираться не стал, полностью признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением. Это было учтено при вынесении приговора. Суд признал пенсионера виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого тот должен доказать свое исправление. Также ему назначена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту его жительства.

ИА «Орелград»