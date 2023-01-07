Создание резервов на случай ЧС подверглось критике

Запасы финансовых и материальных средств все еще не созданы?

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области обнародовал данные об итогах государственного надзора в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В своем обзорном документе чиновники перечислили основные нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок. Последних было проведено всего полтора десятка, так как с 1 марта 2022 года правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых проверок. Внеплановые мероприятия тоже не проводились.

Не составлялись и административные материалы. Тем не менее, перечень нарушений департамент сформировал. В ведомстве отмечают, что у подлежащих контролю субъектов (юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы местного самоуправления) отсутствуют либо разработаны не в полном объеме «Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Наличие таких планов предполагает статья 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Второе типичное нарушение — не пройдено обучение в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера руководителями организаций и членами координационных органов организаций. Не в полном объеме организовано обучение работающего и неработающего населения, отмечено также в документе. Обращает внимание департамент и на то, что у проверенных субъектов не созданы резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Впрочем, в отчете сказано, что все перечисленные нарушения обычно оперативно устраняются еще в ходе проведения проверок.

Департамент перечислил и причины возникновения типовых нарушений в указанной сфере. Прежде всего, это «отсутствие должного внимания и контроля руководителей и ответственных должностных лиц субъектов надзора к мерам безопасности, а также к требованиям по защите жизни и здоровья сотрудников и работников, установленных законодательством Российской Федерации». Также в ведомстве предупреждают, что отсутствие планирующих мероприятий по защите сотрудников организаций от чрезвычайных ситуаций, порядка создания и восполнения материальных и финансовых ресурсов, незнание сотрудниками организаций порядка действий по обеспечению своей безопасности может привести к несвоевременному реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций, вызову экстренных оперативных служб. А это, в свою очередь, может привести к увеличению количества погибших и пострадавших, размеров материального и финансового ущерба.

ИА «Орелград»