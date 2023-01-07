В Орловской области поднимут производительность труда

Проект будет реализован в рамках государственной программы.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области актуализировало государственную программу развития промышленности. Одна из ее подпрограмм ставит задачу по повышению производительности труда в базовых несырьевых отраслях региона. В частности, планируется реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в состав национального проекта «Производительность труда».

Основная цель проекта заключалась в создании регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Другая цель — вовлечение не менее 36 предприятий в реализацию мероприятий по повышению производительности труда. Также планом мероприятий предусмотрено обучение инструментам повышения производительности труда не менее 496 сотрудников предприятий, реализация не менее 20 проектов по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство».

Делать это будут с помощью созданной региональной «инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда». Программой, например, предусмотрено создание потоков-образцов на предприятиях – участниках национального проекта. Это, в свою очередь, необходимо для «развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях». Ответственным исполнителем данного направления является департамент промышленности и торговли Орловской области. В реализации мероприятия участвует и некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Орловской области». Завершение проекта намечено на 2024 год.

ИА «Орелград»