Демографические показатели Орла оказались пугающими

По показателю естественного прироста регион плетется в хвосте национального рейтинга.

Областные власти обнародовали данные о демографической ситуации в Орловской области за последние годы. Согласно им, по показателю естественного прироста населения Орловская область по состоянию на 1 января 2020 года находилась на 77-м месте среди всех 85, на тот момент, регионов России. Собственно говоря, прироста и не было, напротив, регион продемонстрировал естественную убыль населения в размере 7,32 процента. Этот показатель был хуже, чем в целом в Центральном федеральном округе (минус 3,26 процента, то есть убыль населения) и по России в целом (минус 2,15 процента). При этом он был даже хуже, чем аналогичный показатель тремя годами ранее – в 2017 году убыль населения в Орловской области составила 6,28 процента.

«Суммарный коэффициент рождаемости продолжает снижаться и в 2020 году составил 1,27, что меньше показателя как по ЦФО (1,41 процента), так и по России в целом (1,5 процента), — следует из официальных данных. — Основной причиной сокращения численности населения является естественная убыль населения, т.е. превышение смертности над рождаемостью. За 2021 год естественная убыль населения составила 9623 человека, или минус 13,4 на 1000 человек населения, что в 1,28 раза выше показателя 2020 года (минус 10,5).

В 2021 году в области умерло 14 965 человек (в 2020 году – 13 422). Коэффициент общей смертности за 2021 год увеличился на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом (18,4) и составил 20,8 на каждую 1000 местных жителей. В структуре смертности в 2021 году 1-е место заняли болезни системы кровообращения – 46,3 процента от всех причин смерти (в 2020 году – 53,4 процента, в 2019 году – 57,1 процента); 2-е место – злокачественные новообразования – 10,7 процента от всех причин смерти (в 2020 году – 12,7 процента, в 2019 году – 16,8 процента); 3-е место – несчастные случаи, травмы и отравления – 4,1 процента (в 2020 году – 5,1 процента, в 2019 году – 5,4 процента).

Текущая ситуация тоже оптимизма не внушает. По данным Орелстата, в январе-октябре 2022 года в Орловской области умерло 10 296 человек, а родилось всего 4209 детей. Таким образом, текущая естественная убыль населения составляет 6087 человек. Правда, стоит отметить, что текущий показатель несколько лучше прошлогоднего. За аналогичный период 2021 года естественная убыль населения составила 7422 человека. Но тут стоит учесть пандемию новой коронавирусной инфекции, которая как раз в прошлом году по уровню смертности заболевших достигла своего пика.

ИА «Орелград»