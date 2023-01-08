Департамент сельского хозяйства отчитался о законотворчестве

Десятки проектов нормативных актов были выложены в интернете в открытом доступе.

В Орловской области обнародовали доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности регионального департамента сельского хозяйства требованиям антимонопольного законодательства. Подобные доклады ежегодно направляются на оценку ведомственному Общественному совету. В данном случае в рамках исполнения антимонопольного комплаенса был проведен сбор сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства за последние три года. Вывод оказался таким: за период 2020-2021 годов нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах выявлено не было.

В 2022 году в департамент поступали экспертные заключения Управления Министерства юстиции России по Орловской области, которое проводило правовые экспертизы. Замечания были высказаны к постановлению правительства Орловской области о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также субсидирования малых форм хозяйствования. В департаменте заверили, что замечания были учтены, а спорное постановление было приведено в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.

Кроме того, департаментом сельского хозяйства был разработан и перечень действующих актов, регламентирующих его деятельность. Поразительно, но этот список включает в себя 107 актов. Для проведения анализа проектов актов департамента на их соответствие антимонопольному законодательству в 2022 году на официальном портале Орловской области в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» в свободном доступе были размещены 75 проектов нормативных правовых актов. Предложений и замечаний не поступало.

По 49 проектам нормативных правовых актов были даны заключения об отсутствии в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Также департаментом были оценены так называемые комплаенс-риски, то есть риски нарушения этим ведомством антимонпоольного законодательства. Выявленные комплаенс-риски оценены как низкие. Кстати, по итогам оценки была составлена карта рисков. Согласно ей, все-таки «имеются риски принятия актов, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, а также созданию преимуществ для некоторых из компаний».

ИА «Орелград»