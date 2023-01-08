Долги орловского бизнеса превысили 79 миллиардов рублей

По сравнению с прошлым годом задолженность выросла уже на четверть.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-октябре 2022 года рассказал Орелстат. По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) сложился в сумме 38,089 миллиарда рублей. При этом ситуация с расчетами явно оставляет желать лучшего. Так, по подсчетам аналитиков, на конец октября 2022 года кредиторская задолженность организаций региона в совокупности составила 79,383 миллиарда рублей. Данный показатель на 24,8 процента превысил уровень предыдущего года.

Статистики также подсчитали, что просроченные обязательства составили на отчетную дату 3,426 миллиарда рублей, что составляет 4,3 процента от общей суммы кредиторской задолженности. В то же время дебиторская задолженность сложилась в сумме 78,485 миллиарда рублей, или 114,3 процента к аналогичной дате 2021 года, Из нее просроченная – 1,923 миллиарда рублей, или 2,5 процента от общего объема дебиторской задолженности.

В Орелстате перечислили виды экономической деятельности, по которым отсутствует просроченная кредиторская задолженность: «Добыча полезных ископаемых», «Строительство», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность в области информации и связи», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Предоставление прочих видов услуг».

В целом в Орловской области 24 крупные организации имеют просроченную кредиторскую задолженность, причем почти половина из них относятся к сфере деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Также просроченные обязательства перед своими кредиторами имеют предприятия торговли, транспортировки и хранения, операций с недвижимостью, аграрные предприятия и организации сферы обрабатывающих производств.

ИА «Орелград»