Орловец разобрался с собутыльником при помощи кочерги

Мужчина предстал перед судом по обвинению в тяжком преступлении.

Хотынецкий районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, совершившего преступление против жизни и здоровья. Как рассказали в пресс-службе суда, действия обвиняемого изначально были квалифицированы по статье 105 УК РФ (убийство). Однако уже в ходе разбирательства государственный обвинитель просил суд переквалифицировать действия подсудимого на статью 111 УК РФ, то есть причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Суд счел позицию государственного обвинителя правильной и обоснованной, в связи с чем переквалифицировал действия подсудимого.

Судя по описанию, события развивались следующим образом. Обвиняемый пришел в гости к своему приятелю, они совместно начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнула словесная ссора. Затем конфликт перерос в рукоприкладство. Примечательно, что причиной конфликта стало то, что хозяин дома выразился нецензурной бранью в адрес гостя.

Последний жестоко избил своего собутыльника, причем если сначала он бил его голыми кулаками, то затем вооружился металлической кочергой и использовал уже ее в качестве оружия. Он нанес как минимум один удар по голове оппонента. От полученных травм потерпевший скончался. Однако в суде обвиняемый заявил, что убивать собутыльника не хотел, а хотел лишь хорошенько его поколотить.

Государственный обвинитель также указал суду на то, что обвиняемый, нанося удары потерпевшему, в том числе кочергой по голове, понимал общественную опасность своих действий и желал причинить вред здоровью потерпевшего, однако не желал его смерти. Об этом свидетельствует характер его действий, так как, нанеся удар кочергой, при наличии реальной возможности продолжить избиение, обвиняемый добровольно прекратил свои действия. А увидев кровь на голове собутыльника, даже облил его водой, после чего, убедившись в том, что потерпевший жив, ушел из его дома. Увы, потерпевший все-таки скончался от травм. Его обидчик в результате получил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»