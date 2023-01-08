Под Орлом брат у брата украл домашний кинотеатр

За содеянное амчанин предстал перед уголовным судом.



Дело о «семейном ограблении» рассмотрел Мценский районный суд Орловской области. Подробности процесса сообщили в пресс-службе суда. Это было уголовное дело о краже бытовой техники, причем обвиняемым и потерпевшим по нему проходили родные братья. Из материалов следует, что в течение декабря 2021 года и января 2022 года осужденный из квартиры своего брата вынес сначала телевизор, а затем домашний кинотеатр. Общая стоимость похищенного составила более 10 000 рублей. В совершенном преступлении амчанин сознался.

«Приговором Мценского районного суда амчанин признан виновным и осужден за совершение тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину (по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации), — уточнили в пресс-службе районного суда. — В судебном заседании подсудимый вину признал и по его ходатайству дело рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства».

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие заболеваний у преступника согласно представленным медицинским документам, признание им своей вины и раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В то же время отягчающим вину обстоятельством было признано то, что обвиняемый имеет непогашенную судимость за ранее совершенное умышленное преступление средней тяжести.

Было установлено, что он лишь сравнительно недавно вышел из колонии, где отбывал срок за предыдущее преступление. Его действия доказали, что на путь исправления он не встал. В результате суд пришел к выводу о возможности исправления виновного только при реальном отбывании им наказания в виде лишения свободы в условиях исправительной колонии строгого режима. Амчанин получил 1 год 9 месяцев лишения свободы.

«С наказанием осужденный не согласился, обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции, — добавили в Мценском районном суде. — В жалобе указал, что суд первой инстанции не в полном объеме указал в приговоре данные о его состоянии здоровья, конкретные заболевания и просил смягчить назначенное ему наказание. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело, указал, что доводы осужденного не основаны на законе, судом первой инстанции при решении вопроса о назначении наказания амчанину учтены все смягчающие обстоятельства, и оснований для признания таковыми иных обстоятельств, кроме тех, которые указаны в приговоре, не имеется. Апелляционным постановлением Орловского областного суда приговор Мценского районного суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения».

ИА «Орелград»