Сбившему пешехода водителю запретили покидать Орел

Стало известно наказание, назначенное судом по делу о ДТП.

Решение по уголовному делу о ДТП вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Местный житель, до суда находившийся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. Было установлено, что 23 февраля 2022 года, в праздничный день, мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Произошло оно в девятом часу вечера.

Мужчина на своем автомобиле ехал по автодороге на улице Московской. Скорость движения автомобиля составляла около 60 километров в час при максимально разрешенной, на данном участке дороги, скорости движения 40 км/ч. В результате водитель не справился с управлением и сбил девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть слева направо относительно направления движения автомобиля. Пострадавшая получила множественные травмы, включая тяжелую черепно-лицевую травму, открытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления и, раскаявшись в содеянном, отказался от дачи показаний, воспользовавшись положением статьи 51 Конституции РФ. Впрочем, его вина была подтверждена рассмотренными судом доказательствами. К тому же, виновник ДТП сам вызвал скорую на место происшествия и сам же рассказал приехавшим медикам о том, что случилось. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. В течение этого времени мужчине запрещено выезжать за пределы города Орла и изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

ИА «Орелград»