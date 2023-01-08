Стало известно, где трудятся осужденные к принудительным работам

Секреты трудоустройства осужденных приоткрыли в региональном УФСИН.

В Орловской области основная часть осужденных к принудительным работам трудоустроена в промышленном секторе, жилищно-коммунальном хозяйстве. Такие осужденные также задействованы в сельскохозяйственной и мясоперерабатывающей индустрии. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил начальник Управления ФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич. Он напомнил, что принудительные работы – это относительно новый вид уголовного наказания, появившийся в России всего несколько лет назад.

Непосредственно в Орловской области данный вид наказания исполняется с 2019 года. Для этого в системе регионального УФСИН были созданы два участка при колониях-поселениях, функционирующих как исправительные центры. Сокращенно они называются УФИЦ. Как уточнили в пресс-службе УФСИН, в 2022 году осужденные к принудительным работам направлялись для отбывания наказания именно в такие центры. В дальнейшем планируется расширить систему – законодательство разрешает трудоустраивать таких осужденных на коммерческих предприятиях по соглашению с властями. Работу по поиску таких рабочих мест в регионе велась на протяжении всего 2022 года.

Что касается самих УФИЦ, то первый из них был создан в 2019 году при колонии-поселении №3, расположенной в поселке Шахово Кромского района. Лимит наполнения данного центра составляет 45 человек (мужчин — 41; женщин — 4). Штатная численность сотрудников данного УФИЦ — 8 человек. Второй участок, функционирующий как исправительный центр, был создан в 2020 году при колонии-поселении №7 в Мценске. Он рассчитан на 55 осужденных к принудительным работам, исключительно мужчин.

По закону принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Они заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Из заработной платы такого осужденного часть, определенная судом, удерживается в доход государства. Варьируется такая «доля» от пяти до двадцати процентов.

ИА «Орелград»