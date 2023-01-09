Клычков разрешил орловцам гладить медицинские халаты

Утвержден перечень видов общественных работ.

Губернатор Андрей Клычков утвердил перечень видов оплачиваемых общественных работ в Орловской области в 2023 году и объем таких работ. Финансируется проект в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области». Само постановление принято «в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности». Оно вступает в силу с 1 января 2023 года, контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

Всего в перечень на 2023 год включено 152 вида различных общественных работ, в том числе: благоустройство сдаваемых строительных объектов, озеленение зон отдыха, физкультуры и туризма, парков культуры, скверов, восстановление лесов после пожаров, вспомогательные работы по восстановлению историко-архитектурных памятников и очистке водоемов и пляжей, выборка и выращивание рассады, глажение медицинских халатов, доставка товаров на дом по заказам населения, заготовка елок и елочных букетов, залив катков, мытье автомобилей, обновление табличек с названиями улиц и номерами домов, обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения, очистка железнодорожного полотна, станционных и подъездных путей, установка новогодних елок и многое другое.

Всего в 2023 году оплачиваемыми общественными работами планируется охватить не менее 364 человек. Заниматься этим будут 26 центров занятости населения, действующих в регионе. Организация оплачиваемых общественных работ — одно из важнейших направлений в деятельности службы занятости населения по содействию в трудоустройстве безработных и незанятых граждан. Как говорят в облдепартаменте труда, это трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

Трудоустройство на оплачиваемые общественные работы возможно для граждан: зарегистрированных в целях поиска подходящей работы и признанных в установленном порядке безработными. Преимущественным правом на участие в оплачиваемых общественных работах обладают безработные граждане: не получающие пособия по безработице; состоящие на учете в центрах занятости населения свыше шести месяцев. Граждане, имеют право на неоднократное участие в общественных работах.

ИА «Орелград»