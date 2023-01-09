Орловец совершил ограбление ради электронной сигареты

Необычное уголовное дело было рассмотрено в Орловской области.

Вступило в силу решение Болховского районного суда по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Последнего обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ. Иными словами, органы предварительного расследования посчитали, что молодой человек совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего. Преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд установил, что поздно вечером компания молодых людей совместно распивала спиртные напитки, находясь на территории средней школы. Компания была очень большой, в ней присутствовало и около десятка несовершеннолетних подростков. Один из них был признан потерпевшим по данному уголовному делу. Следствие установило, что подросток принес с собой электронную сигарету и начал ею хвастаться. При этом он сообщил приятелем ее стоимость, подчеркнув, что «игрушка не дешевая». Возможно, эти его слова и подтолкнули одного из компании к преступлению.

Более старший юноша отобрал у приятеля электронную сигарету и сунул ее в свой карман. Когда подросток потребовал вернуть ему похищенное, подсудимый просто его поколотил. А затем, когда в конфликт оказались втянуты и другие участники компании, он незаметно отбросил сигарету к корням дерева, чтобы спрятать ее там, а впоследствии забрать. Банальная стычка трудных подростков привела к возбуждению уголовного дела по серьезной статье. Грабитель был признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы на полтора года. Суд учел отсутствие у него криминального опыта и постановил считать наказание условным, дав осужденному на исправление полтора года в качестве испытательного срока.

ИА «Орелград»