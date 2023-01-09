Орловскую область ожидает множество проверок

С планом своей работы на 2023 год определилась КСП региона.

В Орловской области официально утвержден план деятельности региональной Контрольно-счетной палаты на 2023 год. Сделано это было на очередном заседании ведомственной коллегии. Как сообщили в Контрольно-счетной палате, основным вопросом повестки дня этого заседания стало подведение итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Некоторые из проверок перетекут на 2023 год, так как они еще не завершены.

«По итогам обсуждения результатов ранее завершенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, поручений Орловского областного Совета народных депутатов, предложений губернатора Орловской области, утвержден план деятельности на 2023 год», — следует из официального сообщения Контрольно-счетной палаты Орловской области. Отметим, что план включает в себя достаточно большое количество проверок, в том числе целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету города Орла в 2021 году.

Также будет проведена проверка эффективности использования средств некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Особое внимание аудиторы обещают уделить работам по оценке технического состояния, ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт.

Планируется изучить на предмет целевого и эффективного использования субсидии, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Кроме того, запланирована проверка использования бюджетных средств, выделенных на закупку дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Будет проведена и проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств при строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских территориях. В данном случае речь идет о казенных деньгах, выделенных «Орелгосзаказчику».

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств затронет и реконструкцию моста через реку Сосна на автомобильной дороге Вахново – Важжово в Ливенском районе. Посетят аудиторы также дорогу Болхов – «Орел – Витебск», проверят, как ее отремонтировали. Примечательно, что в список мероприятий попала и проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в городе Орле.

В Орле областные аудиторы посмотрят, насколько эффективно были потрачены бюджетные миллионы, выделенные на строительство детского сада (ясли) по улице Ливенской (I этап строительства). Финансирование ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». А в самих Ливнах аудиторы проверят использование бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Народный бюджет».

ИА «Орелград»