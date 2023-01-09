Под Орлом в отремонтированном дворе нашли семиметровую трещину

Власти поселка Нарышкино были вынуждены подать в суд на подрядчика.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации поселка Нарышкино Урицкого района к индивидуальному предпринимателю об обязании устранить дефекты работ, выполненных по муниципальному контракту. Как следует из материалов дела, в апреле 2020 года стороны заключили указанный контракт. Он предусматривал выполнение работ по благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в рамках текущего ремонта.

Подрядчик обязался выполнить работы по сметной документации и дизайн-проекту. При этом он был обязан использовать только те строительные материалы, которые были указаны в контракте. Цена последнего, кстати, составляла 820,4 тысячи рублей. Также подрядчик был обязан выдать гарантийный паспорт. При этом гарантийный срок эксплуатации результатов работ составил четыре года. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком и субподрядчиками, за исключением скамеек, урн для мусора, светильников, гарантия качества на которые установлена в соответствии с паспортом завода-изготовителя.

Подрядчик благоустройство выполнил, за что в октябре 2020 года получил всю причитающуюся по контракту сумму. В марте 2022 года чиновники проводили обследование улично-дорожной сети. Осмотрели они и отремонтированный двор. В результате были зафиксированы дефекты и недостатки: отдельные трещины на асфальтовом покрытии, нарушено примыкание бордюрного камня к асфальтовому покрытию, отдельные бортовые камни завалены, отдельные швы и стыки между бортовыми камнями не заполнены.

Судя по представленному в суде описанию выявленных дефектов, длина одной из трещин в асфальте составляет семь метров. Сразу после обследования чиновники направили подрядчику письмо с просьбой устранить выявленные недостатки в соответствии с гарантийными обязательствами, с учетом погодных условий, но не позднее 30 апреля 2022 года. Однако он к работам в рамках гарантийных обязательств до сих пор не приступил.

Поскольку строитель не реагировал и на другие письма администрации поселка, дело перетекло в суд. Арбитраж решил исковые требования органа местного самоуправления удовлетворить. Он обязал индивидуального предпринимателя в срок до 1 июня 2023 года выполнить работы по устранению дефектов, а именно: устранить трещину на асфальтовом покрытии дворовой территории, общая протяженность которой составляет семь метров, установить заваленные бортовые камни в количестве 15 штук, заделать швы и стыки между ними.

ИА «Орелград»