Прокуратура потребовала обследовать еще одну школу

Состояние здание может представлять угрозу жизни учителей и учеников.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области прокурорские работники по поручению прокуратуры региона проводят проверки технического состояния учреждений образования. На недавней встрече с прессой прокурор Орловской области Алексей Тимошин подчеркнул, что данному вопросу уделяется повышенное внимание. В ряде случаев прокуроры уже выходили с исками к местным властям, тем самым побуждая их навести порядок в указанной сфере.

Очередной такой процесс прошел в райцентре Залегощь. Подробности сообщила пресс-служба местного суда. Исковое заявление прокурор Залегощенского района подал в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Красненская основная общеобразовательная школа» о понуждении к совершению действий.

В обоснование заявленных требований он указал, что ранее была проведена проверка исполнения требований законодательства по обеспечению безопасности образовательных учреждений. Было выявлено нарушение – как выяснилось, Красненская основная общеобразовательная школа при весенних и осенних осмотрах здания современными средствами технической диагностики не пользуется, сведения о состоянии здания отражает не в полном объеме.

«Истец полагал, что непроведение должного эксплуатационного контроля состояния здания учреждения может повлечь несвоевременное выявление нарушений в состоянии конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, что создает угрозу его обветшания и утраты, предпосылки возникновения чрезвычайных ситуаций, привести к нарушению прав на безопасные условия обучения детей, причинения вреда их жизни и здоровью», — сообщила пресс-служба Залегощенского райсуда.

Изучив представленные материалы, суд решил исковые требования прокурора удовлетворить в полном объеме. Школу обязали в течение трехмесячного срока со дня вступления решения суда в законную силу провести обследование технического состояния здания с использованием современных средств диагностики, всех норм и правил.

ИА «Орелград»