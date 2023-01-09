В детсаду Орла недокармливали детей и завышали цены?

Информацию о проверке детсада в Орле уже направили прокурору.

Контрольно-счетная палата города Орла завершила проверку эффективности расходования МБДОУ «Детский сад № 37» средств на оплату труда и питание. Был проверен весь 2021 год, а также период в девять месяцев 2022 года. Информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия аудиторы направили мэру города Орла, прокурору Заводского района города Орла и в Управление МВД России по городу Орлу. Дело в том, что в ходе проверки были выявлены нарушения, правовую оценку которым КСП давать не может в силу отсутствия у нее таких полномочий.

По результатам контрольного мероприятия было установлено, что в 2021 году детсаду № 37 из бюджета Орла были выделены субсидии в размере 11,345 миллиона рублей. Из них расходы на оплату труда с начислениями работников учреждения составили 91,7 процента от полученной субсидии. За 9 месяцев 2022 года было выделено 7,705 миллиона рублей, из них расходы на оплату труда составили 94,8 процента. Аудиторы отмечают, что в проверенном периоде количество детей в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) превышало предельную наполняемость более чем на 50 процентов.

«В результате завышения штатной численности неправомерные расходы на оплату труда работников, занимающих должности, сверх норматива за 2021 год и 9 месяцев 2022 года составили 501,6 тысячи рублей», — говорится в отчете КСП.

Но даже при этом, по мнению проверяющих, руководитель учреждения и управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла «не обеспечили реализацию поручений президента РФ и установление необходимого уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников МБДОУ в течение 6 месяцев 2021 года и 6 месяцев 2022 года». тем самым были нарушены указ президента и нормы Федерального закона «Об образовании в РФ».

По оценкам КСП, неправомерные расходы средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату труда с начислениями составили 186,2 тысячи рублей. Также сообщается, что «при организации питания воспитанников сада не соблюдались нормы по минимальным среднесуточным наборам пищевой продукции, установленные СанПин, практически по всему перечню пищевой продукции, в связи с чем дети существенно недополучали или не получали совсем большую часть продуктов перечня».

Не соблюдались требования к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых продуктов, допускалась замена продуктов продуктами с более низкой пищевой ценностью и в недостаточном количестве, отмечают в КСП.

«Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла не исполняло в полном объеме полномочия учредителя по контролю за исполнением МБДОУ требований и рекомендаций действующего законодательства по установлению системы оплаты труда работников учреждений образования».

Более того, проверка показала, что цены на пищевые продукты по тринадцати муниципальным контрактам превышали среднерыночные цены (которые были рассчитаны по данным Орелстата) на 103,5-266,3 процента. Неэффективное расходование средств на организацию питания всего, составило 2,217 миллиона рублей, из них в 2021 году 845,3 тысячи рублей, за 9 месяцев 2022 года – 1,372 миллиона рублей.

ИА «Орелград»