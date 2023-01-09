В Орле будут бороться с изменением климата

План адаптации региона к климатическим изменениям утвердил губернатор Клычков.

Губернатор Андрей Клычков утвердил региональный план адаптации к изменениям климата, а также результаты оценки климатических рисков территорий Орловской области. Департамент надзорной и контрольной деятельности определен координирующим органом по реализации данного плана. Именно перед ним все участники будут отчитываться ежегодно, не позднее 1 марта. План включает в себя анализ и прогноз техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, разработку прогноза влияния климатических изменений на основные характеристики природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, характерных для территории Орловской области.

Также в его рамках ежегодно будет проводиться оценка возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, обусловленных неблагоприятными изменениями климата, для экономики и социальной сферы. Предусмотрена и актуализация перечня зон экстренного оповещения населения с учетом существующих климатических рисков. Так называемые реагирующие подразделения власти обещают оснастить современными аварийно-спасательными инструментами и техникой, адаптированными к условиям изменения климата.

Планом предусмотрено создание резервов финансовых и материальных ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных в том числе климатическими изменениями. Включен в него и сбор сведений о потенциально опасных рисках и уязвимости предприятий промышленности в связи с изменением климата. Что касается борьбы с изменениями климата, то здесь, прежде всего, предусматривается увеличение площадей орошаемых земель за счет строительства новых и реконструкции существующих оросительных систем и сооружений для полива сельскохозяйственных культур и организация снегозадержания на полях в зимний период. Предусмотрено принятие мер по использованию запасов древесины погибших и поврежденных насаждений, использование в процессах лесовосстановления и лесоразведения адаптированных к прогнозируемым климатическим изменениям видов древесных пород.

По данным Орловского ЦГМС-филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 2020-2021 сельскохозяйственный год характеризовался преобладанием неустойчивого температурного режима с неравномерным выпадением осадков. Период с отрицательной температурой воздуха в среднем по области составлял 130 дней, что на 6 дней меньше многолетней величины. Соответственно с положительной температурой воздуха период равнялся 235 дням. За год средняя температура воздуха составляла 6.6º, что на 1.5º выше нормы, но на 2º ниже прошлогоднего значения.

Самой холодной была вторая декада февраля. Средняя температура воздуха равнялась 14º мороза, что на 5.7º ниже климатической величины. Наиболее теплой была третья декада июня. Средняя температура воздуха составляла 24º, что на 6.6º выше нормы. Абсолютный максимум температуры воздуха, 34-35º, отмечался по большей части территории области 24 июня и 9 августа, местами в период 26-27 июня. Средняя годовая сумма осадков равнялась 650 мм, или 109 процентов годовой нормы.

ИА «Орелград»