В Орле выяснили, почему похоронное дело стало убыточным

Мэрия раскрыла детали внеплановой проверки МУП РОУ.

Администрация города Орла обнародовала информацию о внеплановой выездной проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг (МУП РОУ). Мероприятие было проведено на основании распоряжения мэрии. Проверку провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела. Было установлено, что по итогам работы за 2020 год прибыль предприятия составила 407 тысяч рублей, за 2021 год – 9 тысяч рублей, за 9 месяцев 2022 года сложился убыток в размере 3,786 миллиона рублей.

«На финансовый результат предприятия за 9 месяцев 2022 года, сложившегося в виде убытка в сумме 3,786 миллиона рублей, повлияли следующие факторы: рост цен на материальные ресурсы, увеличение управленческих расходов и расходов на содержание транспортного хозяйства, а также несвоевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета расходов прошлых периодов в сумме 423,2 тысячи рублей в нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете», — следует из краткого отчета контрольно-ревизионного отдела.

Анализ ликвидности баланса показал, что не выполняется одно из условий ликвидности — наличие у предприятия возможности погашать кредиторскую задолженность в кратчайшие сроки. По мнению проверяющих, это свидетельствует о низкой платежеспособности МУПа. Имеющийся платежный недостаток по итогам 9 месяцев 2022 года свидетельствует, в свою очередь, о низкой эффективности деятельности предприятия. Также было отмечено, что муниципальное имущество, полученное предприятием в хозяйственное ведение, используется им в административно-производственной деятельности.

«Сумма арендной платы, поступившей в проверяемом периоде по договорам на размещение телекоммуникационного оборудования на части кровли здания (по адресу: г. Орел, шоссе Наугорское, д. 27а) и аренды электросетевого имущества, составила 2,242 миллиона рублей, — сообщают также ревизоры. — Информация о результатах проведенной проверки направлена управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла для сведения и контроля в рамках установленных полномочий».

ИА «Орелград»