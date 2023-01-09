За выходные в Орловской области в пожарах погибли три человека

Спасены девять, эвакуированы 28.

Всего на территории региона за первые дни 2023 года произошло 38 возгораний. Первый смертельный пожар случился 1 января на улице Революции в Орле. Огонь вспыхнул в одной из квартир на восьмом этаже. Прибывшие пожарные вынесли из помещений двоих. Спасатели проводили реанимационные мероприятия до момента прибытия скорой помощи. Пожилая женщина была госпитализирована в больницу, мужчина погиб.

В пятницу, 6 января, жильцы квартиры на пятом этаже на улице Тургенева в Мценске почувствовали запах гари и позвонили около 15:00 на номер «101». Спасатели эвакуировали жильцов и передали врачам скорой двоих мужчин, находившихся в квартире на четвертом этаже, где вспыхнул огонь. Одного спасти не удалось.

Ранним утром 7 января поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Хитрово Малоархангельского района. В ходе тушения пожарными было обнаружено тело пожилого мужчины.

ИА «Орелград»