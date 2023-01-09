Завершено  расследование злоупотреблений в автодорожном техникуме

9.1.2023 | 14:13 Новости, Происшествия

На скамье подсудимых бывший директор ссуза, сообщает СУ СК России по Орловской области.

По данным правоохранителей, в ноябре – декабре 2020 года руководителю техникума стало известно о том, что часть слушателей не приходила на занятия и не сдавала экзамен. Несмотря на это, директор дал распоряжение о проставлении посещений и выставлении минимальных положительных баллов. Далее он незаконно подписал приказы о присвоении «прогульщикам» квалификаций и выдаче свидетельств.

Действия директора БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»,  квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями. Дело с обвинительным заключением прокуратуры передано для рассмотрения в суд.

ИА «Орелград»

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