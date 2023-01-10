Клычков приказал пустить с молотка часть исторического здания

Часть дома-памятника планируется продать в рамках программы приватизации.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков со ссылкой на прогнозный план приватизации государственного имущества на 2021-2023 годы распорядился приватизировать нежилое помещение площадью 151,7 квадратных метра. Речь идет о части дома №5 по улице Ленина в райцентре Ливны. Этот дом является объектом культурного наследия, поэтому в договор купли-продажи будут включены обременения и ограничения.

В самом губернаторском распоряжении указано, что выставляемое на торги имущество является частью объекта культурного наследия регионального значения – памятника архитектуры «Дом жилой», XIX век. Он включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Поэтому покупатель обязан выполнять требования, установленные ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», а также охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.

В качестве способа приватизации губернатор выбрал продажу на конкурсе в электронной форме, который должен быть открытым по составу участников. Одним из обязательных требований к покупателю станет проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Срок выполнения данного условия составит 60 месяцев с момента заключения договора купли-продажи государственного имущества. Победитель конкурса будет обязан один раз в квартал направлять отчет о выполнении работ по сохранению памятника в департамент государственного имущества и земельных отношений.

Добавим, что начальная цена установлена губернатором в размере 1 467 517 рублей. Она была определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости, подготовленного экспертом. Осуществить продажу части дома-памятника Клычков традиционно поручил акционерному обществу «Российский аукционный дом», зарегистрированному в Санкт-Петербурге.

ИА «Орелград»