На Орловщине отлавливать собак стали по-новому

В Орловской области полномочия по отлову бродячих животных передали на местный уровень.

В Орловской области полномочия по отлову беспризорных собак переданы в органы местного самоуправления. Об этом жителей региона известило областное управление ветеринарии. В ведомстве напомнили, что 30 декабря 2022 года губернатор Андрей Клычков подписал закон № 2857 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Он вступил в силу с 1 января 2023 года.

«С этого момента органы местного самоуправления (администрации муниципальных городов и районов) обязаны осуществлять переданные государственные полномочия по отлову животных без владельцев, их содержанию в приютах, возврату в прежние места обитания, на что им выделены денежные средства бюджета Орловской области», — сообщает региональное управление ветеринарии.

До 1 января 2023 года обращения граждан по отлову животных без владельцев принимались именно в указанном управлении и его подведомственных учреждениях «с целью дальнейшего перенаправления в организацию, осуществляющую отлов животных без владельцев». Сами сотрудники управления и местных учреждений отловом собак не занимались. Эта миссия была возложена на специализированную организацию.

«В связи с передачей полномочий органам местного самоуправления просим граждан для более оперативного решения вопросов, связанных с отловом животных, обращаться в администрации городов и районов по месту обнаружения животных без владельцев, — говорится в сообщении управления ветеринарии. — В случае поступления обращения граждан по вопросам отлова животных без владельцев в управление ветеринарии Орловской области и его подведомственные учреждения данные обращения будут перенаправляться в администрации муниципальных городов и районов области для принятия мер в рамках полномочий органов местного самоуправления».

ИА «Орелград»