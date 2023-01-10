Объединенный соцфонд в Орловской области возглавила Елена Елисеева

Ранее она была управляющей пенсионным фондом по региону.

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединились, и свою работу начал Социальный фонд России.

Кандидатом на место главы орловского СФР также называли и руководителя регионального ФСС Олега Ревякина, однако он получил иное предложение. Например, в структуру правительства Орловской области в конце 2022 года введена должность заместителя губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике. Возможно, скоро представят нового-старого чиновника.

Елена Елисеева возглавила орловский ПФР в сентябре 2020 года. До этого проработала в фонде 23 года. Начала карьеру в ПФР в отделе персонифицированного учета, то есть участвовала в организации совершенно новой для ПФР функции. Окончила Орловскую банковскую школу, а затем – Орловский институт экономики и торговли по специальности «Финансы и кредит». Родилась в Орле.

ИА «Орелград»