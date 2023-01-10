Орловцам подсказали, как оценить работу гаишников

Рекомендации о способах оценки качества госуслуг дала сама Госавтоинспекция.

В Орловской области Госавтоинспекция выпустила рекомендации о способах оценки гражданами качества государственных услуг, предоставляемых этим ведомством. Мнение граждан, как отмечают в инспекции, важно для повышения качества и доступности предоставляемых услуг. Выразить свое мнение и оставить свою оценку граждане могут несколькими способами.

Первый — заполнение опросной формы в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг. Второй способ — заполнение опросного модуля «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» (виджета). Он размещен на региональной странице официального сайта Госавтоинспекции и на специализированном сайте «Ваш контроль».

Согласно официальным данным, за 11 месяцев 2022 года в Орловской области сотрудниками ДПС ГИБДД (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) было выявлено 675 768 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Также было вынесено 659 696 постановлений о наложении административных штрафов, общая сумма которых составила 554,4 миллиона рублей. В рамках предоставления государственных услуг в отчетном периоде времени подразделениями ГИБДД было осуществлено 69 621 регистрационное действие, в том числе 35 930 через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Было оказано 17 511 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдаче водительских удостоверений, в том числе через ЕПГУ – 10 546, через МФЦ — 2 465.

ИА «Орелград»