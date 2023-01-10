Орловский митрополит совершил 242 богослужения за год

Орловские священнослужители подвели итоги своей работы в минувшем году.

В Орле состоялось годовое собрание Орловской епархии РПЦ. Мероприятие прошло в храме Смоленской иконы Божией Матери города Орла под председательством митрополита Орловского и Болховского Тихона. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, его участниками стали члены Епархиального совета и благочинные церковных округов, настоятели и клирики приходов, наместники мужских монастырей и настоятельницы женских обителей, руководители и сотрудники епархиальных отделов.

С основным годовым докладом выступил митрополит Тихон. Он рассказал о важнейших событиях в жизни Орловской епархии в 2022 году. По его словам, прошедший год был отмечен несколькими важными событиями для Орловской митрополии. Одним из центральных событий стало празднование 600-летие обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. В Орле 9-10 сентября состоялось принесение частицы мощей этого преподобного, поклониться которым пришло более 10 тысяч человек. Также в октябре в Орле состоялись XVII Образовательные чтения Центрального федерального округа.

«В 2022 году митрополитом Тихоном совершено 242 богослужений, из них — 122 Божественные литургии и семь Литургий Преждеосвященных Даров, — отмечает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — 165 богослужений Архипастырь совершил в городе Орле, пять — в Болхове, 72 — в других населенных пунктах Орловской епархии. В минувшем году Владыка Тихон освятил один храм чином великого освящения и два храма — чином малого освящения».

В 2022 году были проведены работы по реставрации и благоустройству многих храмов Орловской епархии, начато строительство новых храмов. Также на собрании было отмечено, что в минувшем году Русская Православная Церковь отмечала 100-летие подвига новомучеников и исповедников Русской Церкви при изъятии церковных ценностей. В Орловской епархии по этому поводу была организована выставка «Бог поругаем не бывает».

ИА «Орелград»