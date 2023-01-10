Под Орлом юноша без прав улетел в кювет, пострадал пассажир

10.1.2023 | 12:17 Новости, Происшествия

Авария произошла ночью 9 января на трассе «Орел — Брянск».

За руль ВАЗ-21150 сел 17-летний парень. При этом права управления он не имеет, подчеркнули в УГИБДД УМВД России по Орловской области. Водитель-самозванец начал движение по трассе в сторону Брянска. Примерно в 13:45 на 31 километре не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Травмы получил 20-летний пассажир, госпитализация ему не потребовалась.

Всего за минувшие сутки в Орловской области было зарегистрировано шесть ДТП, два человека пострадали, один погиб.

ИА «Орелград»

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