Созданы особые комиссии по первоначальной постановке на воинский учет

В центре внимания жители Орловской области 2006 года рождения.

Указ губернатора Андрея Клычкова датируется 30 декабря 2022 года. Глава региона постановил создать комиссии муниципальных районов, муниципального и городских округов Орловской области по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Также утвержден их состав.

В документе, опубликованном на сайте правительства региона, указано, что департамент здравоохранения должен содействовать в организации амбулаторного или стационарного медицинского обследования и лечения граждан. Департаменту образования Орловской области с орловским ДОСААФ следует организовать спортивно-массовую работу и подготовку по военно-прикладным видам спорта юношей, первоначально поставленных на воинский учет. Главы районов и округов должны обеспечить военные комиссариаты необходимым количеством медицинских экспертов, оказывать содействие медучреждениям.

С новым указом теряет силу аналогичный документ, который касался постановки на первоначальный воинский учет граждан 2005 года рождения.

ИА «Орелград»