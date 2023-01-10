В Орле маршрутчик попался на краже средств с чужой карты

Потерянное платежное средство он нашел в салоне автобуса.

Мужчина расплатился чужой картой в магазине, а потом оплатил более 30 поездок в общественном транспорте. Хозяйка карты, когда ей стали поступать оповещения о списании средств, заблокировала ее. Далее женщина обратилась в полицию.

Правоохранители вычислили 34-летнего подозреваемого, который стал фигурантом уголовного дела о тайном хищении. Он признался в содеянном и полностью возместил нанесенный ущерб, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»