В Орле огласили условия добровольной сдачи оружия

Орловцам предложили по 15 тысяч за каждый нелегальный гранатомет.

Управление Росгвардии по Орловской области выступило с обращением к жителям региона. Последним силовики напоминают о том, что в 2023 году на территории региона продолжила действовать программа сдачи незарегистрированного оружия и боеприпасов с последующей выплатой денежного вознаграждения заявителям. Согласно ведомственной статистике, в 2022 году жители Орловской области сдали в Росгвардию более 40 единиц незарегистрированного оружия. Наибольшее количество обращений было зафиксировано на территории областного центра. В целом сдавшим оружие орловцам было выплачено денежное вознаграждение на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

«За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность, — напоминает начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Виктор Ермаков. — В случае добровольной сдачи незаконно хранящегося источника повышенной опасности для граждан предусмотрено освобождение от административной и уголовной ответственности».

Хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается исключительно при наличии соответствующего разрешения. Если такого документа нет, а «ствол» по каким-то причинам появился, то его следует сдать силовикам. Условия сдачи прописаны в постановлении правительства Орловской области. В частности, установлен градированный размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незарегистрированного оружия.

В 2023 году он составляет: боевое ручное стрелковое оружие – 15 000 рублей за одну единицу; охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы указанного оружия – 10 000 рублей за одну единицу; охотничье пневматическое (свыше 7,5 Дж), огнестрельное гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, огнестрельное оружие ограниченного поражения – 8 000 рублей за одну единицу; ручное реактивное оружие, гранатометы – 15 000 рублей за одну единицу; газовые револьверы, пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, – 5000 рублей за одну единицу; взрывчатые вещества (кроме пороха) – 1500 рублей за 100 гр; самодельное огнестрельное оружие – 2000 рублей за одну единицу.

Кроме того, добровольно можно сдать детонаторы (по 500 рублей за штуку), порох (по 50 рублей за 100 гр), боеприпасы к оружию с нарезным стволом (по 30 рублей за штуку), боеприпасы к гладкоствольному оружию (по 15 рублей за одну единицу), а также основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор, ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка). В последнем случае награда установлена в размере 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

ИА «Орелград»