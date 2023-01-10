В Орле школа на Зеленина снова подорожала

10.1.2023 | 9:12 Важное, Новости, Строительство

Накануне, 9 января, стройку посетили мэр и глава горсовета.

В здание подано тепло, готовы инженерные коммуникации, ведутся отделочные работы, проложена электрика, на 40% уложена плитка, проинформировал в соцсетях Василий Новиков.  Около двух месяцев уйдет на отделку пищеблока. Далее в нем должны установить оборудование.

«В целом темпы хорошие, качество не вызывает нареканий, — написал в соцсетях Юрий Парахин. — Но есть и сложности: нам вновь нужно заходить в экспертизу и пересчитывать стоимость проектно-сметной документации — стройматериалы продолжают дорожать. Это рабочий момент, который мы, безусловно, разрешим».

Мэр Орла назвал ключевой задачей открытие школы к новому учебному году.

Изначально планировали, что строительство, начатое в январе 2021 года,  завершится осенью 2022. Следующий срок сдачи – 10 января 2023, следующий – 10 июля 2023. Также цена контракта с 892,7 млн рублей выросла до 1 041,7 млн рублей. Примечательно, что фактически уже оплачена  вся сумма. На сайте «Госзакупки» указано финансирование на 2023 год – 20,2 тысячи рублей.

Подрядчик — ООО «Техспецкомплект». Возбуждено несколько уголовных дел. Одно по школе на Зеленина — хищение 30 млн рублей путем завышения стоимости материалов. Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Техспецкомплект» за уклонение от уплаты 46 млн рублей налогов. Выявлено хищение 15 млн рублей этим же подрядчиком при благоустройстве площади Жукова. В Болхове завышение стоимости материалов при ремонте горпарка оценили в 2,4 млн рублей. Расследование всех дел продолжается.

ИА «Орелград»

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