В орловской скорой рассказали о самых «новогодних» вызовах

10.1.2023 | 10:55 Медицина, Новости

30 бригад медиков выходили на линии в минувшие каникулы.

Кадр из сюжета «Орловского информбюро»

Общая картина и характер травм в выходные меняются, отмечает «Орловское информбюро».  Старший фельдшер единой диспетчерской службы Орловской станции скорой медицинской помощи Юлия Гарбузова в беседе с журналистами подчеркнула, что  не было вызовов на обморожение и тяжелые травмы. Выезжали на ДТП и пожары.  Высокое давление, «сердце», температура – стандартные вызовы.

Фельдшер бригады скорой медицинской помощи Александр Новиков отметил, что было больше травм, так как в праздники много  отдыхают и гуляют. 1 января выросло число вызовов к гражданам, злоупотреблявшим алкоголем. Находящихся в коме возили в больницу Семашко, в легкой и средней степени – в наркологию.

«В этих двух учреждениях по этому вопросу был ажиотаж», — отметила фельдшер бригады скорой помощи Екатерина Кириллова.

Главврач Орловской станции скорой медицинской помощи Вадим Костюков поблагодарил коллег, которые работали в новогодние дни и смогли «создать спокойствие».

«Люди знают, что мы приедем вовремя и окажем помощь. Это самое главное», — отметил   Вадим Костюков.

ИА «Орелград»

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