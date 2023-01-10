В орловской скорой рассказали о самых «новогодних» вызовах

30 бригад медиков выходили на линии в минувшие каникулы.

Общая картина и характер травм в выходные меняются, отмечает «Орловское информбюро». Старший фельдшер единой диспетчерской службы Орловской станции скорой медицинской помощи Юлия Гарбузова в беседе с журналистами подчеркнула, что не было вызовов на обморожение и тяжелые травмы. Выезжали на ДТП и пожары. Высокое давление, «сердце», температура – стандартные вызовы.

Фельдшер бригады скорой медицинской помощи Александр Новиков отметил, что было больше травм, так как в праздники много отдыхают и гуляют. 1 января выросло число вызовов к гражданам, злоупотреблявшим алкоголем. Находящихся в коме возили в больницу Семашко, в легкой и средней степени – в наркологию.

«В этих двух учреждениях по этому вопросу был ажиотаж», — отметила фельдшер бригады скорой помощи Екатерина Кириллова.

Главврач Орловской станции скорой медицинской помощи Вадим Костюков поблагодарил коллег, которые работали в новогодние дни и смогли «создать спокойствие».

«Люди знают, что мы приедем вовремя и окажем помощь. Это самое главное», — отметил Вадим Костюков.

ИА «Орелград»