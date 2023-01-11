Орловцам гарантировали бесплатную медицину

Утверждена программа гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В Орловской области утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ принят областными властями для обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи. Подписал его губернатор Андрей Клычков. Программа устанавливает перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно.

Также в нее включен перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, которым положена бесплатная медпомощь. Кроме того, программа содержит средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к определению порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на территории Орловской области бесплатно.

Особо отмечено, что правительство Орловской области при решении вопроса об индексации заработной платы медицинских работников «обеспечивает в приоритетном порядке индексацию зарплаты работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь». Как следует из документа, в рамках программы бесплатно предоставляются: первичная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная помощь, включая доврачебную и врачебную медпомощь.

«Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, — следует из текста программы. — Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах».

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-педиатрами и врачами общей практики (семейными врачами). Специализированная медпомощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами. Она включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь включает в себя применение новых сложных и уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

ИА «Орелград»