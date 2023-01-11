Сотрудница Росгвардии из Орла попала в книгу рекордов ГТО

Старший сержант полиции Валерия Сандуляк успешно выступила на Фестивале чемпионов ГТО.

Спортсменка из Орловской области в составе сборной региона успешно выступила на III Всероссийском фестивале чемпионов ГТО, который прошел в Самаре на базе универсального комплекса «МТЛ Арена». Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, речь идет о сотруднице ОМОН «Крепость», старшем сержанте полиции Валерии Сандуляк. В ведомстве отмечают, что уровень конкуренции на спортивном форуме был очень высоким. В Самару прибыли сильнейшие спортсмены, всего — более 400 человек из 45 регионов.

«На протяжении нескольких дней атлеты состязались в трех видах нормативов в личном и командном зачете, — говорят в Росгвардии по Орловской области. — В отборочном этапе представительница орловского ОМОН успешно справилась с проверкой гибкости, силы и скорости. В номинации «Иду на рекорд» девушка обошла всех соперниц в женском подтягивании. Благодаря достигнутому результату имя сотрудницы Росгвардии занесено в «Книгу рекордов ГТО».

О Валерии Сандуляк известно, что она родилась в спортивной семье в городе Болхове. Окончила местную школу, а затем — Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма. По окончании академии она поступила на службу в правоохранительные органы, которую сейчас и проходит в составе ОМОН «Крепость». Отметим, что Валерия является мастером спорта по полиатлону. Сообщается, что она неоднократно побеждала во всероссийских и ведомственных соревнованиях по легкой атлетике и биатлону.

ИА «Орелград»