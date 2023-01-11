В Орле десятки предпринимателей свернули свой бизнес

11.1.2023 | 19:01 Новости, Экономика

Однако количество открытых собственных дел оказалось гораздо большим.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о реализации на территории региона постановления правительства РФ от 2009 года «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». Сообщается, что за весь период действия этого документа в регионе было зарегистрировано 3337 уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности, причем 710 из них поступило через МФЦ и 150 — через портал государственных услуг.

«В 2022 году Управлением Роспотребнадзора по Орловской области зарегистрировано 115 уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов предпринимательской деятельности, из которых 90 (78,2 процента) поступило от индивидуальных предпринимателей», — сообщили в ведомстве.

Представители малого бизнеса в Орловской области уведомили компетентные органы об открытии  163 объектов по 160 различным видам экономической деятельности. Из них 136 – это предприятия торговли и общепита. Также орловцы открыли в прошлом году пять салонов красоты и парикмахерских, 10 предприятий по производству пищевых продуктов, два туристических агентства, пять гостиниц, два предприятия по производству и ремонту одежды и три промышленных объекта.

«По сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2022 году 38 индивидуальных предпринимателей и четыре юрлица, ранее подавших уведомления о начале своей деятельности, заявили о ее прекращении в связи с принятием ими соответствующего решения, — отметили в Управлении Роспотребнадзора. —  75 представителей бизнеса подали заявления о внесении изменений в уведомление в связи с открытием новых производственных объектов».

Кроме того, 27 заявителям было отказано в регистрации уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности. Причинами отказов становились различные нарушения при заполнении уведомлений. Одним из самых распространенных нарушений оказалось отсутствие в оформленных бланках сведений о местах фактического осуществления деятельности.

ИА «Орелград»

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