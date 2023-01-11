В Орле на ремонт улицы Кольцевой выделили крупный аванс

Подрядчику в течение недели должны оплатить 50% стоимости контракта.

Электронный аукцион состоялся в конце прошлого года. Подписанный с ООО «Региондорстрой» контракт размещен на сайте «Госзакупки» 29 декабря.

Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по улице Кольцевой оценили в 19 064 628 рублей. В эту сумму вошли валка деревьев, обустройство тротуаров, обновление проезжей части. Окончание работ – до 30.06.2023.

«Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 50% стоимости работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта», — указано в опубликованном документе.

ИА «Орелград»