В Орле на ремонт улицы Кольцевой выделили крупный аванс

11.1.2023 | 10:45 Новости, Строительство

Подрядчику в  течение недели должны оплатить 50% стоимости контракта.

Фото Администрации Болховского района

Электронный аукцион состоялся в конце прошлого года. Подписанный с ООО «Региондорстрой» контракт размещен на сайте «Госзакупки» 29 декабря.

Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по улице Кольцевой  оценили в 19 064 628 рублей. В эту сумму вошли валка деревьев, обустройство тротуаров, обновление проезжей части.  Окончание работ – до 30.06.2023.

«Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 50% стоимости работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта», — указано в опубликованном документе.

ИА «Орелград»

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